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Мир

Ирландский "борт №1" из-за отказа от израильского оборудования оказался ограниченно годным

Авиация
Израиль
Ирландия
время публикации: 04 августа 2026 г., 16:33 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 16:39
Ирландский "борт №1" из-за отказа от израильского оборудования оказался ограниченно годным
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Ирландский "борт №1" из-за отказа от израильского оборудования оказался ограниченно годным
AP Photo/Lewis Joly

Самолет Dassault Falcon 6X, приобретенный правительством Ирландии в конце минувшего года для перевозки премьер-министра и членов кабинета, обошелся в 53 миллиона евро. Однако, пишет The Irish Times, он стал ограниченно годным.

Дело в том, что ирландские власти обусловили сделку полным отказом из израильского оборудования. Им был поставлен самолет, лишенный системы навигации FalconEye, разработанной израильским оборонным концерном Elbit. Она позволяет осуществлять посадку в тумане.

Издание цитирует отставного пилота ирландских ВВС Кевина Фиппса, по словам которого, эта система позволяет садиться тогда, когда другим самолетам приходится уходить на запасной аэропорт. В то же время министерство обороны заявляет, что никаких ограничений нет.

Добавим, что Ирландия заключила также контракт на поставку четырех вертолетов для ВВС. Интегральные системы управления, разработанные Airbus совместно с Elbit, демонтировать не стали. Стоит израильское оборудование и на недавно приобретенном корабле ВМС.

Мир
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