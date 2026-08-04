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Здоровье

В больнице "Сорока" восстановили еще одно отделение, поврежденное иранской ракетой

Война с Ираном
Больницы
время публикации: 04 августа 2026 г., 16:44 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 16:44
В больнице "Сорока" восстановили еще одно отделение, поврежденное иранской ракетой
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В больнице "Сорока" восстановили еще одно отделение, поврежденное иранской ракетой
Flash90

Терапевтическое отделение "бет" больницы "Сорока" в Беэр-Шеве вернулось в свое постоянное помещение после завершения восстановительных и ремонтных работ.

После удара отделение продолжало работать во временном подземном помещении. В июне издание "Макор Ришон" писало, что пациенты отделения размещаются в трех общих залах без окон, а для принятия душа им приходилось подниматься в другие отделения.

В ходе ремонта были обновлены палаты, освещение и помещения для родственников и персонала. Во вторник, 4 августа, отделение возобновило работу на своем прежнем месте. Иранская ракета попала в комплекс "Сороки" 19 июня 2025 года и нанесла значительный ущерб нескольким зданиям больницы.

Здоровье
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