В больнице "Сорока" восстановили еще одно отделение, поврежденное иранской ракетой
время публикации: 04 августа 2026 г., 16:44 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 16:44
В больнице "Сорока" восстановили еще одно отделение, поврежденное иранской ракетой
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Терапевтическое отделение "бет" больницы "Сорока" в Беэр-Шеве вернулось в свое постоянное помещение после завершения восстановительных и ремонтных работ.
После удара отделение продолжало работать во временном подземном помещении. В июне издание "Макор Ришон" писало, что пациенты отделения размещаются в трех общих залах без окон, а для принятия душа им приходилось подниматься в другие отделения.
В ходе ремонта были обновлены палаты, освещение и помещения для родственников и персонала. Во вторник, 4 августа, отделение возобновило работу на своем прежнем месте. Иранская ракета попала в комплекс "Сороки" 19 июня 2025 года и нанесла значительный ущерб нескольким зданиям больницы.
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