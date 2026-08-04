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Наука и Хайтек

Израильские ученые показали, что разные клетки организма стареют с разной скоростью

Исследования
Израильские ученые
время публикации: 04 августа 2026 г., 16:37 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 16:37
Израильские ученые показали, что разные клетки организма стареют с разной скоростью
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Израильские ученые показали, что разные клетки организма стареют с разной скоростью
AP Photo/Hajarah Nalwadda

Ученые Еврейского университета Иерусалима с коллегами выяснили, что клетки одной и той же ткани стареют с разной скоростью и образуют сложную биологическую мозаику.

Долгое время считалось, что старение происходит более-менее равномерно по всему организму, а клетки одной ткани взрослеют и увядают одновременно. Но новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что даже соседние клетки одной ткани и одного хронологического возраста могут кардинально отличаться по своему биологическому состоянию. В то время как большинство из них долго сохраняет относительную "молодость", отдельные группы накапливают молекулярные изменения быстрее.

Для того чтобы увидеть эти скрытые процессы, исследователи проанализировали метилирование ДНК – химические метки, регулирующие активность генов и являющиеся одним из самых точных показателей биологического возраста. Вместо усреднения данных по миллионам клеток ученые изучали клетки по отдельности в различных тканях мышей и человека. Анализ показал, что наиболее склонны к ускоренному старению быстро делящиеся клетки.

Клетки с опережающим эпигенетическим старением демонстрировали измененную активность генов, связанных с иммунной функцией, синтезом белков, нейродегенерацией и развитием опухолей. Наглядным подтверждением этого стал эксперимент с волосами человека: седые волосы стабильно имели более "старую" эпигенетическую подпись по сравнению с его же черными волосами.

"Исследование показало, что клетки стареют с разной скоростью, – пишут авторы. – Это помогает объяснить, почему связанные со старением заболевания часто возникают в небольших группах клеток, прежде чем разрастись в крупную проблему".

Результаты работы открывают новые возможности для выявления групп клеток, ответственных за развитие рака и нейродегенеративных патологий, что в перспективе поможет разработать методы замедления биологических процессов старения.

Наука и Хайтек
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