Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 4 декабря, температура повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно, без осадков. В горных районах сильный восточный ветер.

В Иерусалиме – 13-21 градусов, в Тель-Авиве – 14-25, в Хайфе – 16-25, в Эйлате – 19-28, в Беэр-Шеве – 14-25, на побережье Мертвого моря – 19-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-23, в Ариэле – 15-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-25, на Голанских высотах – 16-22.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23-24 градуса, высота волн – 30-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В пятницу – малооблачно, тепло, местами слабые дожди. В субботу ожидаются дожди. В воскресенье-понедельник – малооблачно. Во вторник-среду – резкое похолодание, дожди с грозами.