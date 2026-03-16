16 марта 2026
Ближний Восток

Саудовская Аравия запустила новое приложение: граждане оповещают власти о запусках

Саудовская Аравия
Иран
Война с Ираном
время публикации: 16 марта 2026 г., 10:34 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 10:37

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о запуске нового приложения, через которое жители королевства могут сообщать о подозрительном движении в воздухе. Это призвано сократить время перехвата иранских ракет и беспилотников.

Как сообщается, минувшей ночью в воздушном пространстве Саудовской Аравии было перехвачено более 60 беспилотных летательных аппаратов. 34 из них уничтожены в двухчасовой период над восточным регионом страны. Были предприняты попытки атаковать Эр-Рияд.

Утром 16 марта наследник престола Саудовской Аравии принц Мухаммад бин Салман провел телефонный разговор с лидером Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бин Заидом. Они предупредили Иран об опасности эскалации конфликта.

