В Ярославле власти устроили облаву на фестиваль "Похороны зимы"

Около 30 сотрудников российских силовых ведомств приняли участие в облаве на фестиваль музыки в стиле Heavy Metal "Похороны зимы", который проходил в Ярославле, сообщает Meduza со ссылкой на телеграм-канал RusNews.

Корреспондентка канала рассказала, что зрителей уложили лицом в пол, им стригли волосы, раздевали, проверяя на наличие "экстремистских" татуировок. "Мы несколько часов просто на полу лежали, со спущенными штанами", – говорят очевидцы.

У присутствующих отобрали телефоны и паспорта. Согласно RusNews, мужчин продержали пять часов, девушек отпустили раньше. Некоторых из присутствующих заводили на кухню, откуда доносились крики. Людям также делали оскорбительные надписи.

"В зале находился человек, представившийся военкомом: к нему поочередно подводили мужчин и предлагали отправиться на "СВО". Присутствовавшего на концерте гражданина США на камеру заставляли признаваться в любви России", – добавляет телеграм-канал.