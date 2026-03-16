В Швеции арестован капитан танкера российского теневого флота

Суд шведского города Истад постановил арестовать капитана танкера Sea Owl One, относящегося к российскому теневому флоту, но шедшему под флагом Коморских островов. Капитан – гражданин России.

Судно, которое находится под международными санкциями, следовало из бразильского Сантуса в Приморск и было задержано 12 марта в территориальных водах Швеции. Капитан подозревается в фальсификации документации.

Имя арестованного капитана не называется, но известно, что ему 55 лет. Прокуратура не сообщила, на какой срок продлен срок предварительного заключения, но обычно речь идет о двух неделях. Команда судна состояла из 24 человек, десять из которых россияне, а остальные – граждане Индонезии.