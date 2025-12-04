x
04 декабря 2025
04 декабря 2025
Израиль

"Цепная авария" на трассе 6: погиб мужчина, несколько пострадавших

ДТП
время публикации: 04 декабря 2025 г., 17:14

В результате столкновения нескольких транспортных средств на трассе 6 между развязками Мораша и Эяль пострадали шесть человек, один из них скончался от полученных травм.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" были вынуждены констатировать смерть мужчины в возрасте примерно 30 лет с множественными травмами, не оставляющими шансов для реанимации.

Еще пять человек получили легкие травмы, после получения медицинской помощи они были эвакуированы в больницу "Меир".

