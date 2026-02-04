x
04 февраля 2026
04 февраля 2026
04 февраля 2026
последняя новость: 11:45
04 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Советник Трампа присоединился к предвыборному штабу Беннета

Дональд Трамп
Нафтали Беннет
Выборы 2026
время публикации: 04 февраля 2026 г., 11:45 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 11:45
Советник Трампа присоединился к предвыборному штабу Беннета
AP Photo/Wilfredo Lee

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет объявил, что к его кампании присоединился советник Дональда Трампа, отвечающий за опросы для главы американской администрации.

Речь идет о Тони Фабрицио.

Как сообщает "Кешет", приближенные Беннета утверждают, что Фабрицио примет участие в кампании Беннета с ведома и согласия главы американской администрации.

Еще один американский советник, который присоединился к кампании Беннета – Джордж Биренбойм, который в прошлом был советником Биньямина Нетаниягу.

