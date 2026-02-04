Советник Трампа присоединился к предвыборному штабу Беннета

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет объявил, что к его кампании присоединился советник Дональда Трампа, отвечающий за опросы для главы американской администрации.

Речь идет о Тони Фабрицио.

Как сообщает "Кешет", приближенные Беннета утверждают, что Фабрицио примет участие в кампании Беннета с ведома и согласия главы американской администрации.

Еще один американский советник, который присоединился к кампании Беннета – Джордж Биренбойм, который в прошлом был советником Биньямина Нетаниягу.