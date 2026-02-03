Беннет: "У Голана язык без костей. Он будет министром в моем правительстве"

Журналист Амит Сегаль опубликовал видеозапись отрывка выступления Нафтали Беннета на встрече с активистами.

Бывшему премьер-министру был задан вопрос о высказываниях главы партии "Демократим" Яира Голана. "У господина Голана язык без костей. Это не отменяет того факта, что он герой 7 октября. Когда правительство перестало функционировать, он взял оружие и поехал на юг спасать людей. Никто из героев-болтунов этого правительства, ни один министр этого не сделал", – заявил Беннет.

Он добавил, что заявления Голана не имеют для него большого значения. "Он сказал, например, что мы перестанем переводить деньги поселениям. Ну так он сказал. Поверьте мне, ничего не изменится.

Мы продолжим развивать поселенчество в Иудее и Самарии. Голан будет министром, скажем

министром энергетики или чего-то подобного. Решать будет не он", – сказал Беннет.