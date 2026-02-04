Ультраортодоксы митингуют возле призывных пунктов
время публикации: 04 февраля 2026 г., 11:10 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 11:31
Десятки экстремистов ультраортодоксов митинговали утром 4 февраля возле призывного пункта в Тель а-Шомере.
Демонстрация проходила в знак протеста против призыва 80 ультраортодоксов в тыловые подразделения в рамках специальных программ, разработанных армией. Лидеры противников службы в армии призвали своих сторонников провести демонстрации протеста возле призывных пунктов в Иерусалиме, Беэр-Шеве и Хайфе.
В ходе демонстрации в Тель а-Шомере была предпринята попытка заблокировать движение по шоссе. Один демонстрант задержан.