Ультраортодоксы митингуют возле призывных пунктов

Десятки экстремистов ультраортодоксов митинговали утром 4 февраля возле призывного пункта в Тель а-Шомере.

Демонстрация проходила в знак протеста против призыва 80 ультраортодоксов в тыловые подразделения в рамках специальных программ, разработанных армией. Лидеры противников службы в армии призвали своих сторонников провести демонстрации протеста возле призывных пунктов в Иерусалиме, Беэр-Шеве и Хайфе.

В ходе демонстрации в Тель а-Шомере была предпринята попытка заблокировать движение по шоссе. Один демонстрант задержан.