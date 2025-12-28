x
Израиль

Ультраортодоксы планируют демонстрации в Бней-Браке: ожидаются пробки

Полиция
Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
Бней-Брак
время публикации: 28 декабря 2025 г., 14:17 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 14:17

Полиция сообщила об ожидаемых изменениях в работе системы транспортного сообщения в центре Израиля в связи с намеченной на вторую половину воскресенья акцией протеста против призыва "харедим" и ареста ультрарелигиозных уклонистов.

Около 16:00 ожидаются пробки в районе города Бней-Брак: демонстранты традиционно перекрывают 4-е шоссе в районе "моста "Кока-Кола", в результате чего возникают заторы на участке от развязки Алуф-Саде до развязки Эм а-Мошавот в обоих направлениях.

Также возможны заторы и перегораживание ключевой трассы, связывающей Петах-Тикву, Бней-Брак и Рамат-Ган: улица Жаботински будет перекрыта в районе границы Бней-Брака и Рамат-Гана.

На месте акций протеста будут действовать сотрудники полиции, которые будут регулировать движение транспорта и обеспечивать общественный порядок. Полиция рекомендует водителям избегать указанных дорог и пользоваться альтернативными маршрутами.

