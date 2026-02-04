x
04 февраля 2026
|
последняя новость: 17:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 февраля 2026
|
04 февраля 2026
|
последняя новость: 17:51
04 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки боевиков и оружия. Видео

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 04 февраля 2026 г., 17:00 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 16:18
ЦАХАЛ: ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки боевиков и оружия. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал видеозапись, на которой показано как ХАМАС продолжает использовать машины скорой помощи в Газе для перевозки боевиков и оружия из больницы в помещение школы.

Съемки велись с беспилотника в районе Джабалии, на севере сектора.

Видеозапись была опубликована вскоре после сообщения ЦАХАЛа об ударе по одному из лидеров боевиков ХАМАСа, в результате которого, среди прочих, был ранен (по данным источников в Газе, погиб) фельдшер.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 февраля 2026

ЦАХАЛ: целью удара в Газе был командир роты "Нухбы"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 февраля 2026

852-й день войны: действия в Газе, операции в Иудее и Самарии