ЦАХАЛ: ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки боевиков и оружия. Видео
время публикации: 04 февраля 2026 г., 17:00 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 16:18
ЦАХАЛ опубликовал видеозапись, на которой показано как ХАМАС продолжает использовать машины скорой помощи в Газе для перевозки боевиков и оружия из больницы в помещение школы.
Съемки велись с беспилотника в районе Джабалии, на севере сектора.
Видеозапись была опубликована вскоре после сообщения ЦАХАЛа об ударе по одному из лидеров боевиков ХАМАСа, в результате которого, среди прочих, был ранен (по данным источников в Газе, погиб) фельдшер.