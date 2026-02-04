ЦАХАЛ: ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки боевиков и оружия. Видео

ЦАХАЛ опубликовал видеозапись, на которой показано как ХАМАС продолжает использовать машины скорой помощи в Газе для перевозки боевиков и оружия из больницы в помещение школы.

Съемки велись с беспилотника в районе Джабалии, на севере сектора.

Видеозапись была опубликована вскоре после сообщения ЦАХАЛа об ударе по одному из лидеров боевиков ХАМАСа, в результате которого, среди прочих, был ранен (по данным источников в Газе, погиб) фельдшер.