Закрыто дело по жалобе об изнасиловании бывшей заложницы Майи Шем

Окружная прокуратура Тель-Авива закрыло дело против известного тель-авивского тренера, который подозревался в изнасиловании бывшей заложницы Майи Шем. Обвинение против мужчины, имя которого запрещено к публикации, выдвинуто не будет.

Шем, у которой есть также гражданство Франции, была похищена террористами на фестивале "Нова" в Реим. Ее освободили из плена ХАМАСа 30 ноября 2023 года, в ходе временного перемирия с террористами.

Весной 2025 года Шем подала в полицию жалобу, в которой утверждалось, что тренер подмешал ей "наркотик изнасилования", а затем надругался. Однако улик, подтверждающих это заявление, следователям найти не удалось.

Адвокат бывшей заложницы Эфрат Нахмани-Бар обвинила полицию в том, что та не справилась со своими обязанностями. "Полиция также придала огласке ее имя, тем самым нарушив закон и поправ ее право на приватность. Остались и вопросы, касающиеся проблематичной версии подозреваемого", – сообщила она сайту Walla, не исключив подачи апелляции.