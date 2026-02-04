x
04 февраля 2026
Мир

Россия нанесла удар по рынку в Донецкой области, есть погибшие

Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 04 февраля 2026 г., 17:08 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 17:10
Россия нанесла удар по рынку в Донецкой области, есть погибшие
Соцсети

Семь человек погибли и 15 получили ранения в результате российского обстрела рынка в поселке Дружковка Донецкой области. Глава Областной государственной администрации Вадим Филашкин сообщил, что были применены кассетные боеприпасы.

"Это – еще одно целенаправленное военное преступление и очередное доказательство того, что все российские заявления о "перемирии" не стоят ничего", – цитирует чиновника РБК Украина.

Отметим, что 4-5 февраля в Абу-Даби проходят трехсторонние российско-украинские переговоры, цель которых – положить конец войне в Украине. Россия требует передать ей контролируемые Украиной территории Донецкой области.

"Россия продолжает специальную военную операцию. Двери для мирного урегулирования открыты, Россия сохраняет свою открытость. Но пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, специальная военная операция продолжается", – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Мир
