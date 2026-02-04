x
04 февраля 2026
04 февраля 2026
04 февраля 2026
04 февраля 2026
Ближний Восток

Иранский дипломат попросил политического убежища в Швейцарии

Иран
время публикации: 04 февраля 2026 г., 17:20 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 17:53
Иранский дипломат попросил политического убежища в Швейцарии
Peter Klaunzer/Keystone via AP, Pool

Иранский дипломат Холамреза Дериквенд, работавший временным поверенным в делах Ирана в Австрии, покинул место службы и попросил убежища в Швейцарии, сообщили информированные источники сайту оппозиции Iran International.

В публикации отмечается, что МИД Ирана ситуацию не комментирует, а сотрудники ведомства избегают обсуждения этого случая, ссылаясь на соображения безопасности. Дериквенд, который с 2011 по 2014 год занимал аналогичную должность в посольстве Ирана в Чехии, считался опытным карьерным дипломатом с перспективами назначения послом.

По данным Iran International, в январе убежище в Швейцарии получил Алиреза Джейрани Хокмабад, высокопоставленный иранский дипломат из представительства Ирана при европейском офисе ООН в Женеве. Дипломатические источники связывают это решение с политической нестабильностью в Иране и опасениями за устойчивость правящей системы.

Ближний Восток
