В результате ДТП на 6-м шоссе погиб председатель окружного суда Беэр-Шевы Бени Саги
время публикации: 04 января 2026 г., 18:53 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 19:14
Разрешено к публикации: в результате аварии на 6-м шоссе погиб председатель окружного суда Беэр-Шевы Бени Саги.
Авария произошла в районе Кфар-Менахем. Бени Саги был на мотоцикле. По данным предварительного расследования, автомобиль, ехавший по пересеченной местности, на большой скорости вылетел на дорогу, где столкнулся с мотоциклом.
Министр юстиции Ярив Левин выразил соболезнования по поводу гибели судьи Бени Саги. Левин охарактеризовал его как блестящего юриста и выдающегося судью, который пользовался всеобщим уважением. "Его будет очень не хватать системе и мне лично", - заявил Левин.
Ссылки по теме