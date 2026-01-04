x
Израиль

В результате ДТП на 6-м шоссе погиб председатель окружного суда Беэр-Шевы Бени Саги

время публикации: 04 января 2026 г., 18:53 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 19:14
В результате ДТП на 6-м шоссе погиб председатель окружного суда Беэр-Шевы Бени Саги
Miriam Alster/Flash90

Разрешено к публикации: в результате аварии на 6-м шоссе погиб председатель окружного суда Беэр-Шевы Бени Саги.

Авария произошла в районе Кфар-Менахем. Бени Саги был на мотоцикле. По данным предварительного расследования, автомобиль, ехавший по пересеченной местности, на большой скорости вылетел на дорогу, где столкнулся с мотоциклом.

Министр юстиции Ярив Левин выразил соболезнования по поводу гибели судьи Бени Саги. Левин охарактеризовал его как блестящего юриста и выдающегося судью, который пользовался всеобщим уважением. "Его будет очень не хватать системе и мне лично", - заявил Левин.

В результате ДТП на 6-м шоссе погиб мотоциклист