В результате ДТП на 6-м шоссе погиб председатель окружного суда Беэр-Шевы Бени Саги

Разрешено к публикации: в результате аварии на 6-м шоссе погиб председатель окружного суда Беэр-Шевы Бени Саги.

Авария произошла в районе Кфар-Менахем. Бени Саги был на мотоцикле. По данным предварительного расследования, автомобиль, ехавший по пересеченной местности, на большой скорости вылетел на дорогу, где столкнулся с мотоциклом.

Министр юстиции Ярив Левин выразил соболезнования по поводу гибели судьи Бени Саги. Левин охарактеризовал его как блестящего юриста и выдающегося судью, который пользовался всеобщим уважением. "Его будет очень не хватать системе и мне лично", - заявил Левин.