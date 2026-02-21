Беспилотник сбросил гранату в Кафр-Кане: пострадали четыре человека

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Гильбоа получила сообщение об инциденте с множеством пострадавших в Кафр-Кане. Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь четверым пострадавшим.

Мужчина в возрасте примерно 30 лет получил тяжелые травмы, еще трое – 18-летняя девушка, 80-летний мужчина и женщина в возрасте примерно 40 лет – получили травмы средней степени тяжести.

После оказания неотложной помощи на месте происшествия, медики эвакуировали пострадавших в медицинский центр "Пория".

По предварительным данным, которые публикует новостная служба 14 канала ИТВ, нападение было совершено при помощи удаленно управляемого квадрокоптера, с которого сбросили осколочную гранату. Сообщается также о стрельбе.