Впервые в Израиле: заказать дефибриллятор можно будет через Wolt

В преддверии Дня осведомленности о дефибрилляторе, который будет отмечаться в воскресенье, 22 февраля, "Маген Давид Адом" и служба курьерской доставки Wolt запускают совместную акцию: впервые в Израиле граждане смогут приобрести дефибриллятор напрямую через приложение Wolt.

Внезапная остановка сердца – это событие, при котором важна каждая минута. Ежегодно в Израиле происходит около 16 тысяч случаев остановки сердца вне больниц, и без немедленной помощи шансы на выживание человека снижаются на 10% с каждой минутой. Поэтому доступность дефибриллятора и его применение в первые минуты существенно повышают уровень выживаемости при внезапной остановкеп сердца.

На сегодняшний день, в Израиле размещены тысячи дефибрилляторов, и хотя в последние годы их число в общественных местах выросло, лишь в 12% случаев дефибриллятор использовали до применения бригад экстренных служб.

Эти данные подчеркивают важность доступности спасительного устройства не только в торговых центрах и общественных учреждениях, но и в многоквартирных домах, офисах и частных домах.

В рамках совместной инициативы МАДА и Wolt будет создан специализированный магазин "Маген Давид Адом", в котором можно будет приобрести дефибриллятор по всей стране – как домашний вариант ("чемоданчик"), так и дефибриллятор с установочным шкафом. Срок доставки составит до пяти рабочих дней, и магазин будет работать около месяца.

Генеральный директор компании Wolt Israel Томер Коэн напомнил, что речь идет о продолжении партнерства: ранее в рамках сотрудничества около 2000 курьеров Wolt прошли курс оказания первой медицинской помощи – на случай, если понадобится не только курьерская услуга, но и потребуется спасти кому-то жизнь.