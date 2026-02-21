x
21 февраля 2026
|
последняя новость: 21:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 февраля 2026
|
21 февраля 2026
|
последняя новость: 21:06
21 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Впервые в Израиле: заказать дефибриллятор можно будет через Wolt

Мада
Болезни сердца
Спасательные операции
время публикации: 21 февраля 2026 г., 20:36 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 20:40
Впервые в Израиле: заказать дефибриллятор можно будет через Wolt
Пресс-служба МАДА

В преддверии Дня осведомленности о дефибрилляторе, который будет отмечаться в воскресенье, 22 февраля, "Маген Давид Адом" и служба курьерской доставки Wolt запускают совместную акцию: впервые в Израиле граждане смогут приобрести дефибриллятор напрямую через приложение Wolt.

Внезапная остановка сердца – это событие, при котором важна каждая минута. Ежегодно в Израиле происходит около 16 тысяч случаев остановки сердца вне больниц, и без немедленной помощи шансы на выживание человека снижаются на 10% с каждой минутой. Поэтому доступность дефибриллятора и его применение в первые минуты существенно повышают уровень выживаемости при внезапной остановкеп сердца.

На сегодняшний день, в Израиле размещены тысячи дефибрилляторов, и хотя в последние годы их число в общественных местах выросло, лишь в 12% случаев дефибриллятор использовали до применения бригад экстренных служб.

Эти данные подчеркивают важность доступности спасительного устройства не только в торговых центрах и общественных учреждениях, но и в многоквартирных домах, офисах и частных домах.

В рамках совместной инициативы МАДА и Wolt будет создан специализированный магазин "Маген Давид Адом", в котором можно будет приобрести дефибриллятор по всей стране – как домашний вариант ("чемоданчик"), так и дефибриллятор с установочным шкафом. Срок доставки составит до пяти рабочих дней, и магазин будет работать около месяца.

Генеральный директор компании Wolt Israel Томер Коэн напомнил, что речь идет о продолжении партнерства: ранее в рамках сотрудничества около 2000 курьеров Wolt прошли курс оказания первой медицинской помощи – на случай, если понадобится не только курьерская услуга, но и потребуется спасти кому-то жизнь.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 ноября 2025

В Беэр-Шеве реанимировали пожилого мужчину, потерявшего сознание
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 ноября 2025

"Уличный" дефибриллятор помог спасти жизнь жителя Афулы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 апреля 2025

На футбольном поле в Холоне у одного из подростков остановилось сердце
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 августа 2024

У 26-летнего студента остановилось сердце в тренажерном зале, но его успели спасти