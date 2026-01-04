СМИ: происшествие в Самарии, в котором пострадал подросток, было аварией, а не терактом

По данным новостной службы N12, происшествие в районе Маян Атерет, в результате которого легкие травмы получил 13-летний израильтянин, было аварией, а не терактом.

По данным телеканала, следствие больше не рассматривает версию теракта.

Вместе с тем продолжается поиск водителя, скрывшегося с места происшествия. Блокированы въезды в Рамаллу и Бирзейт.