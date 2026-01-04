x
Израиль

СМИ: происшествие в Самарии, в котором пострадал подросток, было аварией, а не терактом

Иудея и Самария
ДТП
время публикации: 04 января 2026 г., 20:49 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 20:49
СМИ: происшествие в Самарии, в котором пострадал подросток, было аварией, а не терактом

По данным новостной службы N12, происшествие в районе Маян Атерет, в результате которого легкие травмы получил 13-летний израильтянин, было аварией, а не терактом.

По данным телеканала, следствие больше не рассматривает версию теракта.

Вместе с тем продолжается поиск водителя, скрывшегося с места происшествия. Блокированы въезды в Рамаллу и Бирзейт.

Израиль
ЦАХАЛ: подозрение на "автомобильный теракт" в Самарии, пострадал подросток