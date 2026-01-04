Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 4 января, температура немного повысится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков. В горных районах сильный восточный ветер.

В Иерусалиме – 6-15 градусов, в Тель-Авиве – 8-20, в Хайфе – 9-17, в Эйлате – 14-26, в Беэр-Шеве – 8-20, на побережье Мертвого моря – 12-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 8-22, в Ариэле – 8-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-17, на Голанских высотах – 8-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 50-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 10 км/ч).

В понедельник – повышение температуры, переменная облачность. Во вторник-среду температура немного понизится, малооблачно. В четверг снова начнутся дожди. В пятницу ожидаются дожди с грозами. В субботу дожди ослабнут.