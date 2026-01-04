x
04 января 2026
04 января 2026
04 января 2026
последняя новость: 03:20
04 января 2026
Израиль

В Тарабине полицейскими застрелен один из участников акта мести "таг мехир"

Полиция
Бедуины
время публикации: 04 января 2026 г., 03:20 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 03:20
В Тарабине полицейскими застрелен один из участников акта мести "таг мехир"
Пресс-служба полиции Израиля

В ходе операции спецподразделения полиции и Национальной гвардии МАГАВа по задержанию участников акта мести "таг мехир" в израильских населенных пунктах был застрелен один из подозреваемых.

В сообщении пресс-службы полиции отмечается, что огонь был открыт по подозреваемому, представлявшему непосредственную и немедленную опасность для сил безопасности.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что он поддерживает сотрудников сил безопасности, действовавших в Тарабине. "Любой, кто подвергает опасности наших полицейских и бойцов, должен быть нейтрализован. Прошли времена, когда полицейских подвергали опасности и нападали на них без последствий", – заявил министр.

Неделю назад полиция начала операцию в бедуинской деревне Тарабин. В столкновениях с местными жителями был легко ранен полицейский. После завершения операции несколько жителей деревни выехали в соседние еврейские поселки, где повредили десятки автомобилей.

Полицейская операция в Тарабине была расширена, к ней были привлечены дополнительные силы: бойцы пограничной полиции, Национальной гвардии, подразделения "псевдоарабов" МАГАВа, мотоподразделения полиции, кинологи, "подразделения 33", а также конная полиция. В ночь на 30 декабря ответственность за наведение и поддержание порядка была передана Национальной гвардии.

По информации издания "Гаарец", большинство жителей деревни Тарабин на последних выборах проголосовали за "Ликуд".

