04 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
04 января 2026
04 января 2026
04 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Акция протеста около призывного пункта в Кирьят-Оно, ожидаются пробки на шоссе 461

время публикации: 04 января 2026 г., 12:16 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 12:18
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля сообщила, что возле призывного пункта ЦАХАЛа на улице Яаков Дори в Кирьят-Оно проходит незаконная акция протеста. На месте находятся полицейские, которые следят за общественным порядком и регулируют движение.

По данным полиции, участники акции пытались блокировать проезд автомобилей, ложась на проезжую часть. Полицейские "освободили" трассу. Но подобные попытки могут повторяться.

В связи с проведением акции протеста перекрыты некоторые улицы, ожидаются автомобильные пробки на шоссе 461 от развязки "Бейт ба-Парк" до перекрестка Месубим в обоих направлениях;

Израиль
