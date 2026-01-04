Акция протеста около призывного пункта в Кирьят-Оно, ожидаются пробки на шоссе 461

Полиция Израиля сообщила, что возле призывного пункта ЦАХАЛа на улице Яаков Дори в Кирьят-Оно проходит незаконная акция протеста. На месте находятся полицейские, которые следят за общественным порядком и регулируют движение.

По данным полиции, участники акции пытались блокировать проезд автомобилей, ложась на проезжую часть. Полицейские "освободили" трассу. Но подобные попытки могут повторяться.

В связи с проведением акции протеста перекрыты некоторые улицы, ожидаются автомобильные пробки на шоссе 461 от развязки "Бейт ба-Парк" до перекрестка Месубим в обоих направлениях;