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Культура

В Нью-Йорке состоялась свадьба певицы Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси

Знаменитые спортсмены
Музыканты
время публикации: 04 июля 2026 г., 11:22 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 11:47
В Нью-Йорке состоялась свадьба певицы Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси
AP Photo/Ryan Murphy

В Нью-Йорке состоялась свадьба певицы Тейлор Свифт и игрока клуба НФЛ "Канзас-Сити Чифс" Трэвиса Келси. Торжество прошло в комплексе Мэдисон-сквер-гарден.

Зарегистрировать брак молодожены доверили близкому другу – актеру Адаму Сэндлеру. Свидетелями стали братья новобрачных, Остин Свифт и Джейсон Келси. Свадебные наряды пары были созданы модным домом Christian Dior. Снимки с мероприятия в открытый доступ пока не поступали.

Около 1000 приглашенных прибыли к комплексу кортежем из внедорожников с темными стеклами.

В списке знаменитых гостей актеры Селена Гомес, Брэдли Купер, Риз Уизерспун, Хью Грант, Итан Хоук и Дакота Джонсон, топ-модели Джиджи Хадид и Карли Клосс, музыканты Эд Ширан, дуэт The Chainsmokers, Бенсон Бун и группа The Chicks, а также коллеги Келси по американскому футболу – Крис Джонс и Купер Капп.

Вокруг комплекса были приняты экстраординарные меры безопасности: порядок обеспечивали усиленные наряды полиции, в том числе спецназ в полной экипировке.

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