Внимание, розыск: пропал 46-летний Даниэль Одаров из Беэр-Шевы

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 46-летний Даниэль Одаров из Беэр-Шевы, в последний раз его видели в ночь на четверг, 2 июля.

Приметы пропавшего: рост 180 см, среднее телосложение, шатен, зеленые глаза.

Всех, кто располагает информацией, способной помочь в розыске пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Беэр-Шевы по телефону 08-6462744.