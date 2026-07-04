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Израиль

Внимание, розыск: пропал 46-летний Даниэль Одаров из Беэр-Шевы

Полиция
Розыск
Беэр-Шева
время публикации: 04 июля 2026 г., 21:00 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 20:55
Внимание, розыск: пропал 46-летний Даниэль Одаров из Беэр-Шевы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 46-летний Даниэль Одаров из Беэр-Шевы, в последний раз его видели в ночь на четверг, 2 июля.

Приметы пропавшего: рост 180 см, среднее телосложение, шатен, зеленые глаза.

Всех, кто располагает информацией, способной помочь в розыске пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Беэр-Шевы по телефону 08-6462744.

Израиль
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