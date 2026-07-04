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Израиль

Службы безопасности предостерегают об опасности нападения террористов в Иудее и Самарии

Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 04 июля 2026 г., 21:31 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 21:37
Службы безопасности предостерегают об опасности нападения террористов в Иудее и Самарии
Chaim Goldberg/Flash90

ЦАХАЛ считает в настоящее время Иудею и Самарию наиболее проблематичным районом с точки зрения безопасности. Командование армии уделяет особое внимание возможным угрозам на так называемой "линии разграничения" ("кав а-тефер") и на ключевых трассах через нее. "Линия разграничения" тянется от Гильбоа до Арада, и в ней есть поврежденные участки забора безопасности, а также полностью открытые зоны.

Как сообщает Walla, службы безопасности располагают информацией о подготовке ХАМАСом и другими террористическими организациями программы штурма израильских населенных пунктов в Иудее и Самарии "по сценарию 7 октября", и готовятся к отражению угрозы.

В последние дни в район Иудеи и Самарии были направлены дополнительные силы, и командиры территориальных бригад в этом районе отрабатывают сценарии проникновения террористов или массового штурма израильских населенных пунктов палестинской толпой.

Один из офицеров штаба Центрального военного округа заявил, что нагрузка на ЦАХАЛ значительно возросла после решения правительства о создании в этом районе еще 103 населенных пунктов, не считая десятков отдельных ферм и незаконных форпостов, защита которых также ложится на армию.

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