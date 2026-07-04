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Мир

Спасательная миссия ЗАКА действует в Венесуэле, извлекая людей из-под завалов

Землетрясения
Благотворительность
Венесуэла
Спасательные операции
время публикации: 04 июля 2026 г., 21:51 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 22:02
Спасательная миссия ЗАКА действует в Венесуэле, извлекая людей из-под завалов
Пресс-служба ЗАКА
Спасательная миссия ЗАКА действует в Венесуэле, извлекая людей из-под завалов
Пресс-служба ЗАКА
Спасательная миссия ЗАКА действует в Венесуэле, извлекая людей из-под завалов
Пресс-служба ЗАКА

После разрушительного землетрясения в Венесуэле международное подразделение ЗАКА направило в страну спасательную миссию для участия в поисково-спасательных работах и оказании помощи пострадавшим.

По сообщению пресс-службы волонтерской организации ЗАКА, занимающейся сбором останков жертв терактов и катастроф, десятки добровольцев, специалистов по поисково-спасательным операциям, прибыли в Венесуэлу с современным спасательным оборудованием, медицинскими средствами и лекарствами для помощи местным службам в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Спасатели ЗАКА продолжают круглосуточно работать в районах разрушений, разыскивая выживших, извлекая людей из-под завалов и оказывая гуманитарную помощь пострадавшим.

Командир ЗАКА в Южной Америке и руководитель миссии Йосеф Гармон отметил: "Мы прибыли сюда с десятками волонтеров международного подразделения ЗАКА. В состав миссии входят поисково-спасательные группы, врачи, инженеры и специалисты по обращению с телами погибших. Наша цель – помочь как еврейской общине, нуждающейся в поддержке, так и местным жителям, руководствуясь принципами взаимной ответственности и гуманизма. Мы работаем в районах разрушений и одновременно оказываем помощь в полевых госпиталях. Мы надеемся достойно представить Государство Израиль и сделать все возможное, чтобы принести надежду, помощь и поддержку народу Венесуэлы".

Руководитель международного подразделения ЗАКА Барух Нидам добавил: "Добровольцы международного подразделения ЗАКА работают везде, где в мире происходят стихийные бедствия. На каждом месте мы используем накопленный опыт, профессиональные знания, современное оборудование и полную самоотдачу. Так происходит и сейчас: наши группы работают в Венесуэле плечом к плечу с местными спасателями, чтобы спасать жизни и оказывать максимально возможную гуманитарную помощь".

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