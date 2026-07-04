Трамп: "Мы с Нетаниягу ладим очень хорошо. Он знает, кто здесь босс"

Президент США Дональд Трамп заявил в субботнем телефонном интервью сайту Axios, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил его о встрече в Белом доме, добавив: "Мы ладим очень хорошо. Он знает, кто здесь босс".

По словам Трампа, встреча может состояться уже на следующей неделе, после его возвращения с саммита NАТО.

Канцелярия главы правительства Израиля подтвердила, что Нетаниягу звонил Трампу в пятницу, чтобы поздравить его с 250-летием Дня независимости США.

После сообщения о том, что встреча Трампа и Нетаниягу может состояться на следующей неделе, израильские официальные лица заявили, что никаких договоренностей о встрече пока не достигнуто и ее проведение на следующей неделе маловероятно.

Тем не менее, как отмечает Axios, такая встреча станет их первой личной встречей после драматичных переговоров в Ситуационной комнате в феврале, когда Нетаниягу представил план совместной войны против Ирана.

Трамп также сообщил Axios, что следит за похоронами бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который был ликвидирован в первый день войны в ходе совместной операции США и Израиля. По утверждению Трампа, иранская сторона "умоляет о сделке", однако участники переговоров решили взять недельный перерыв на время траурных мероприятий, договорившись временно воздержаться от взаимных обстрелов. Трамп иронично заметил, что на похоронах собралось все руководство Ирана и "одним ударом можно было бы ликвидировать их всех", но США не станут этого делать, так как тогда "не с кем будет вести переговоры".