Беспорядки в местном совете Умм-Сафа. Пояснения ЦАХАЛа

В субботу, 4 июля, днем, председатель местного совета Умм-Сафа к северу от Рамаллы, Маруан Сабах, заявил, что группа израильтян вошла в деревню и украла не менее четырех овец.

По данным палестинского информационного агентства "Вафа", в столкновениях с израильтянами пострадали трое палестинцев, еще трое получили ранения резиновыми пулями, когда на место прибыли силы ЦАХАЛа.

В ЦАХАЛе пояснили: "Военнослужащие стремились рассеять толпу, применяя средства для разгона демонстраций и сделав лишь несколько выстрелов в воздух. При входе военнослужащих в деревню возникли беспорядки, в ходе которых палестинцы атаковали силы ЦАХАЛа".