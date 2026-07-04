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Израиль

Беспорядки в местном совете Умм-Сафа. Пояснения ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 04 июля 2026 г., 18:37 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 19:04
Беспорядки в местном совете Умм-Сафа. Пояснения ЦАХАЛа
Википедия. Фото: Яаков

В субботу, 4 июля, днем, председатель местного совета Умм-Сафа к северу от Рамаллы, Маруан Сабах, заявил, что группа израильтян вошла в деревню и украла не менее четырех овец.

По данным палестинского информационного агентства "Вафа", в столкновениях с израильтянами пострадали трое палестинцев, еще трое получили ранения резиновыми пулями, когда на место прибыли силы ЦАХАЛа.

В ЦАХАЛе пояснили: "Военнослужащие стремились рассеять толпу, применяя средства для разгона демонстраций и сделав лишь несколько выстрелов в воздух. При входе военнослужащих в деревню возникли беспорядки, в ходе которых палестинцы атаковали силы ЦАХАЛа".

Израиль
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