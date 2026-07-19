"Битуах Леуми" повышает выплаты на учебу для детей из неполных и многодетных семей

Институт национального страхования "Битуах Леуми" перед 2026-2027 учебным годом перечислит пособие на подготовку к школе ("маанак лимудим") в размере 1204 шекелей на ребенка, имеющего право на эту выплату. В прошлом учебном году размер выплаты составлял 1176 шекелей.

Деньги будут перечислены в августе на тот же банковский счет, на который поступает пособие на детей.

Пособие будет выплачено на детей, родившихся с 1 января 2009 года по 31 декабря 2020 года. При этом право на выплату могут иметь и дети, не входящие в этот возрастной диапазон, если они в новом учебном году пойдут в 1-й ("алеф") или 12-й ("йуд-алеф") класс. В таких случаях необходимо предоставить справку из учебного заведения для проверки права на пособие.

Право на выплату имеют дети родителей-одиночек, а также дети из семей с четырьмя и более несовершеннолетними детьми, если один из родителей в июле или августе получает одно из следующих пособий: пособие по общей инвалидности, пособие по обеспечению прожиточного минимума, алименты от "Битуах Леуми", пособие по потере кормильца или пособие по старости.

Кроме того, пособие может быть назначено в ряде особых случаев, в том числе на ребенка, репатриировавшегося без родителей, ребенка, потерявшего обоих родителей, а также ребенка, имеющего право на специальное пособие или признанного сиротой в соответствии с законом.

В большинстве случаев пособие перечисляется автоматически. Если право на пособие не определяется автоматически, необходимо подать заявление – это правило распространяется на родителей, проживающих отдельно от супруга или супруги не менее двух лет и находящихся в процессе развода; на женщин в статусе "агуна"; на женщин, проживающих в убежищах для жертв домашнего насилия; и на новых репатриантов с детьми, находящихся в Израиле более года, но менее двух лет, если их супруг или супруга не проживает в стране.