ЦАХАЛ: возле израильских солдат упали сбитые беспилотники, пострадавших нет
время публикации: 04 июня 2026 г., 17:12 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 17:12
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает: вслед за сигналами тревоги в связи с проникновением враждебного летательного аппарата, которые были объявлены незадолго до этого в ряде районов севера страны, зафиксированы падения БПЛА в районе действий сил ЦАХАЛа в Южном Ливане.
Пострадавших нет.
Сигналы тревоги, предупреждающие о ракетном и ракетно-артиллерийском обстреле, были активированы вследствие попыток перехвата этих целей.
В ЦАХАЛе также сообщили, что тревога, объявленная незадолго до этого в Метуле, оказалась ложной.