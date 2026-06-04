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Израиль

ЦАХАЛ: возле израильских солдат упали сбитые беспилотники, пострадавших нет

Хизбалла
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 04 июня 2026 г., 17:12 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 17:12
ЦАХАЛ: возле израильских солдат упали сбитые беспилотники, пострадавших нет
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает: вслед за сигналами тревоги в связи с проникновением враждебного летательного аппарата, которые были объявлены незадолго до этого в ряде районов севера страны, зафиксированы падения БПЛА в районе действий сил ЦАХАЛа в Южном Ливане.

Пострадавших нет.

Сигналы тревоги, предупреждающие о ракетном и ракетно-артиллерийском обстреле, были активированы вследствие попыток перехвата этих целей.

В ЦАХАЛе также сообщили, что тревога, объявленная незадолго до этого в Метуле, оказалась ложной.

Израиль
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