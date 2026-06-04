США, Израиль и Ливан договорились о прекращении огня. "Хизбалла" пока не отреагировала

Госдепартамент США опубликовал совместное заявление США, Израиля и Ливана по итогам четвертой трехсторонней встречи высокого уровня, проходившей 2-3 июня. В заявлении говорится, что по итогам переговоров при посредничестве США Израиль и Ливан согласились на реализацию прекращения огня.

Согласно документу, прекращение огня будет зависеть от полного прекращения огня со стороны "Хизбаллы" и вывода всех боевиков организации из сектора к югу от Литани. Израиль и Ливан также договорились при координации США ускорить создание "пилотных зон", в которых армия Ливана получит исключительный контроль над территорией без присутствия негосударственных вооруженных структур.

В заявлении подчеркивается, что эти шаги должны позволить продвинуться к всеобъемлющему соглашению о мире и безопасности. Израиль и Ливан подтвердили, что не имеют враждебных намерений друг к другу, и обязались продолжить прямые переговоры для укрепления доверия, урегулирования всех нерешенных вопросов и подготовки комплексного соглашения между странами.

Делегации также обсудили рамки безопасности, основанные на переговорах, состоявшихся в Пентагоне 29 мая. Речь идет об обеспечении суверенитета, безопасности и территориальной целостности Израиля и Ливана, включая демонтаж негосударственных вооруженных группировок и предотвращение их восстановления.

Все стороны осудили иранские атаки на страны региона и действия, подрывающие стабильность на Ближнем Востоке, в том числе поддержку прокси-группировок. США заявили, что любое соглашение о прекращении боевых действий должно быть достигнуто напрямую между правительствами Израиля и Ливана при посредничестве Вашингтона, а не через отдельные каналы.

Вашингтон подтвердил намерение поддерживать ливанскую армию, чтобы укрепить ее способность осуществлять эффективный контроль на всей территории Ливана.

Израиль заявил, что его безопасность и уважение к территориальной целостности могут быть обеспечены только путем разоружения "Хизбаллы" и демонтажа ее инфраструктуры по всему Ливану.

Ливан, со своей стороны, подчеркнул необходимость взаимного уважения международно признанных границ, полного прекращения боевых действий и соблюдения суверенитета государства.

Стороны договорились возобновить политический и военный треки переговоров на неделе, начинающейся 22 июня, с целью продвижения к всеобъемлющему соглашению. США продолжат содействовать контактам между сторонами в переходный период.

Армия Ливана не принимала участия в конфликте с Израилем, боевые действия вела террористическая организация "Хизбалла", которая не является участником договоренностей о перемирии.

Официальной реакции "Хизбаллы" на совместное заявление США, Израиля и Ливана пока не поступало. Ранее ливанская сторона утверждала, что группировка согласилась на американское предложение о взаимном прекращении атак с Израилем, однако в опубликованном Госдепартаментом документе условия сформулированы шире: "Хизбалла" должна прекратить огонь и вывести своих боевиков из района к югу от Литани. Пока неясно, согласится ли "Хизбалла" на эти условия.