Поданы обвинения по делу о краже редких овец из Института Вулкани

Полиция сообщила, что по делу о краже 56 исследовательских овец из Института Вулкани министерства сельского хозяйства возле Бейт-Дагана предъявлены обвинения трем подозреваемым.

20 из похищенных животных были найдены в ходе операции в поселке Лакия в Негеве.

Кража была совершена 5 мая. Среди похищенных животных были пять исследовательских овец породы "белый дорпер", представлявших особую научную ценность. В Институте Вулкани в течение нескольких лет ведется генетическое исследование этой линии овец, имеющее, по оценке специалистов, важное значение для медицинских и сельскохозяйственных разработок.

По данным следствия, кража произошла за день до запланированной процедуры забора яйцеклеток, которая должна была обеспечить сохранение уникальной генетической линии. Подозреваемые использовали грузовик с поддельными номерными знаками, дополнительный автомобиль с прицепом и проникли на территорию института через пролом в ограде.

Следствие считает, что овцы были вывезены из Института Вулкани двумя рейсами в сторону бедуинских поселений на юге страны.

Троим обвиняемым инкриминируются сговор с целью совершения преступления, незаконное проникновение, умышленное повреждение имущества, кража скота, кража объекта, имеющего научную ценность, подделка регистрационных знаков автомобиля и другие преступления.

Обвинительные заключения и ходатайства об аресте до окончания судебного процесса поданы в мировой суд Рамлы. Расследование продолжается.