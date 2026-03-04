x
время публикации: 04 марта 2026 г., 10:45 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 10:48
В разгар войны Баарав-Миара попросила БАГАЦ издать распоряжение об увольнении Бен-Гвира
Yonatan Sindel/Flash90, Alex Kolomoisky/Pool

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара обратилась в Верховный суд с просьбой издать распоряжение об отстранении от должности министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Обращение подано в преддверии рассмотрения петиции с требованием уволить министра национальной безопасности. Это рассмотрение должно состояться в Верховном суде 24 марта.

4 февраля Высший суд справедливости издал временное постановление, согласно которому Высший суд справедливости (БАГАЦ) издал промежуточное распоряжение по петиции с требованием уволить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

"Мы сочли необходимым издать такое распоряжение, направленное в адрес премьер-министра. Он должен ответить на вопрос, почему воздерживается от того, чтобы уволить Итамара Бен-Гвира с поста министра национальной безопасности", – говорится в решении суда.

Издание промежуточного постановления означает, что с этого момента не истцы должны объяснять оправданность своего обращения, а ответчики, то есть правительство должно объяснить, почему не совершают действий, упомянутых в иске. Правительство должно представить ответ до 10 марта.

