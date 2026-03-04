Глава пресс-службы ЦАХАЛа: "Мы подрываем стабильность иранского режима"

Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин сообщил, что за первые же 24 часа операции ЦАХАЛ достиг в Иране воздушного превосходства. "Продолжается уничтожение ракетного арсенала. Мы ведем охоту за пусковыми установками, делаем все, чтобы сократить интенсивность обстрелов Израиля", – сказал он.

Дефрин заявил, что Израиль вывел из строя около 300 иранских установок ПРО и ПВО. "Мы наносим по режиму мощные удары и намерены останавливаться ни на секунду. Наши удары подрывают его стабильность. С начала операции только в Тегеране атаковано более 200 целей", – добавил он.