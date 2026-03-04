Сотни людей приняли участие в праздновании Пурима в Иерусалиме. Полиция разгоняет участников

В районе рынка Махане-Иегуда в Иерусалиме в нарушение указаний Службы тыла о запрете на проведение массовых мероприятий, состоялась пуримская вечеринка. В празднованиях приняли участие сотни людей.

Полиция несколько раз пыталась прекратить празднование. Первый раз участников просто попросили разойтись, но, как только полицейские удалились, вечеринка продолжилась. Второй раз – полицейские установили заграждения, ограничив доступ к месту.

Позднее пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что десятки полицейских и бойцов МАГАВ приступили к разгону празднующих. У организаторов изъята звукоусиливающая аппаратура.

В Службе тыла заявляют, что участники вечеринки подвергают опасности не только себя, но и жителей ближайших домов, так как в случае воздушной тревоги в этом районе не окажется достаточно мест в бомбоубежищах и укрытиях.