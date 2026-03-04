x
04 марта 2026
|
последняя новость: 22:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 марта 2026
|
04 марта 2026
|
последняя новость: 22:00
04 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Сотни людей приняли участие в праздновании Пурима в Иерусалиме. Полиция разгоняет участников

Полиция
Иерусалим
время публикации: 04 марта 2026 г., 21:08 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 21:11
Сотни людей приняли участие в праздновании Пурима в Иерусалиме. Полиция разгоняет участников
Oren Ben Hakoon/Flash90

В районе рынка Махане-Иегуда в Иерусалиме в нарушение указаний Службы тыла о запрете на проведение массовых мероприятий, состоялась пуримская вечеринка. В празднованиях приняли участие сотни людей.

Полиция несколько раз пыталась прекратить празднование. Первый раз участников просто попросили разойтись, но, как только полицейские удалились, вечеринка продолжилась. Второй раз – полицейские установили заграждения, ограничив доступ к месту.

Позднее пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что десятки полицейских и бойцов МАГАВ приступили к разгону празднующих. У организаторов изъята звукоусиливающая аппаратура.

В Службе тыла заявляют, что участники вечеринки подвергают опасности не только себя, но и жителей ближайших домов, так как в случае воздушной тревоги в этом районе не окажется достаточно мест в бомбоубежищах и укрытиях.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 марта 2026

5-й день войны "Рычание льва": тысячи ударов в Иране, обстрелы Израиля не прекращаются
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 марта 2026

Служба тыла напоминает: по всей стране действует указание находиться рядом с укрытием