Израиль

Ливанские СМИ сообщают, что силы ЦАХАЛа вошли в город Хиам

Ливан
время публикации: 04 марта 2026 г., 12:44 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 12:48
Wikipedia.org. Фото: Leb500

Ливанские государственные СМИ сообщают, что силы ЦАХАЛа вошла в город Хиам, расположенный примерно в шести километрах от ливано-израильской границы.

"Город Хиам подвергается непрерывному артиллерийскому обстрелу, в то время как армия израильского врага проникла в город", – сообщают государственные СМИ.

ЦАХАЛ заявил, что решение о переброске войск вглубь южного Ливана является "частью усиленной оборонительных позиций" на фоне атак со стороны террористической группировки "Хизбалла".

Израиль
