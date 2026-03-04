Ливанские СМИ сообщают, что силы ЦАХАЛа вошли в город Хиам

Ливанские государственные СМИ сообщают, что силы ЦАХАЛа вошла в город Хиам, расположенный примерно в шести километрах от ливано-израильской границы.

"Город Хиам подвергается непрерывному артиллерийскому обстрелу, в то время как армия израильского врага проникла в город", – сообщают государственные СМИ.

ЦАХАЛ заявил, что решение о переброске войск вглубь южного Ливана является "частью усиленной оборонительных позиций" на фоне атак со стороны террористической группировки "Хизбалла".