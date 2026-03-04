x
04 марта 2026
04 марта 2026
04 марта 2026
04 марта 2026
Израиль

ЦАХАЛ призвал жителей юга Ливана эвакуироваться к северу от реки Литани

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с "Хизбаллой"
Ливан
Хизбалла
время публикации: 04 марта 2026 г., 12:14 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 12:14
ЦАХАЛ призвал жителей юга Ливана эвакуироваться к северу от реки Литани
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей южного Ливана. "Террористическая активность "Хизбаллы" вынуждает ЦАХАЛ применить против нее силу. ЦАХАЛ не намерен причинять вам вред, – сказано в этом предупреждении. – В целях вашей безопасности, вы должны немедленно эвакуироваться из своих домов. Любой, кто находится рядом с активистами "Хизбаллы", с ее объектами или оружием, подвергает свою жизнь опасности".

"Любой дом, используемый "Хизбаллой" в военных целях, может стать целью обстрела, – подчеркивают в ЦАХАЛе. – Жителям южного Ливана необходимо немедленно направиться к северу от реки Литани. В целях вашей безопасности вы должны немедленно эвакуироваться из своих домов и переместиться на север, за реку Литани. Осторожно: любое движение на юг может поставить ваши жизни под угрозу".

Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 марта 2026

