Израиль первым в мире использует опресненную морскую воду для спасения пресного озера

В ближайшие недели Управление водных ресурсов впервые включит насосы "Обратного водовода" и начнет закачивать в озеро Кинерет опресненную воду из Средиземного моря, сообщает газета "Едиот Ахронот".

Это станет первым в мире случаем использования опресненной морской воды для спасения пресного озера.

Несмотря на то, что забор воды из озера практически полностью прекращен, на текущий момент уровень воды в Кинерете всего на 22 сантиметра выше нижней красной линии и продолжает быстро опускаться из-за засушливой погоды.

Идея строительства "Обратного водовода" была выдвинута в конце предыдущего периода засухи (2013-2018 годы), когда вода опустилась до "черной линии", делающей забор воды из озера невозможным.

В 2022 году работы стоимостью около миллиарда шекелей были завершены, однако до сих пор в его пуске не было необходимости.

Гидрологи и экологи также рассчитывают, что обратный водовод позволит улучшить качество воды в озере, уровень солености которой вырос за последние годы с 260 миллиграммов на литр до 325 миллиграммов на литр.

Следует подчеркнуть, что поставки воды в Кинерет через обратный водовод зависят от наличия излишков у опреснительных комбинатов. В Управлении рассчитывают на поток 5000 кубометров воды в час, и на несколько десятков миллионов кубометров опресненной воды за осенние и зимние месяцы.