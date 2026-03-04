Эвакуация под обстрелы: около 200 медиков вылетят в Израиль спецрейсом минздрава из Афин

В рамках усиления системы здравоохранения в режиме операции "Рычание льва" минздрав организует "эвакуационные рейсы" в Израиль для медицинских работников, которые по тем или иным причинам находились за рубежом и застряли за границей из-за закрытия воздушного пространства еврейского государства.

По сообщению пресс-службы министерства здравоохранения, первый эвакуационный авиарейс должен вернуть завтра в страну около 100 ведущих врачей и около 80 медсестер и других медработников. В числе возвращающихся в Израиль – ведущие врачи и заведующие отделениями, обладатели критически важных специализаций, таких как хирургия, интенсивная терапия, анестезиология, травматология и неотложная медицина.

Минздрав сообщает, что в настоящий момент а границей находятся 115 медицинских работников, в том числе 567 врачей (из примерно 35 тысяч врачей с действующей в Израиле лицензией), 70 интернов, 197 медсестер и медбратьев, 139 медицинских специалистов, 27 сотрудников медицинских управляющих структур, 37 административных работников и 107 членов медицинских бригад.

После начала войны был создан специальный координационный штаб по кадрам по выявлению, согласованию и возвращению в страну работников системы здравоохранения. В рамках этих усилий в начале недели вышло судно компании ZIM, которое доставило в Израиль медиков, а первый эвакуационный авиарейс должен прибыть в Израиль в четверг из Афин.