Израиль

В Беэр-Шеве водитель из Арары совершил наезд на пешеходов, среди пострадавших ребенок

время публикации: 04 мая 2026 г., 21:05 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 21:05
На улице Авигдор А-Меири в Беэр-Шеве автомобиль сбил нескольких пешеходов. В больницу "Сорока" доставлены трое пострадавших с легкими травмами: 19-летний юноша, 40-летняя женщина и четырехлетняя девочка. Еще несколько человек получили медицинскую помощь на месте ДТП.

По данным полиции, водитель, житель поселка Арара ба-Негев, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. После наезда на пешеходов он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции и пограничниками.

Ведется расследование обстоятельств ДТП.

