x
04 мая 2026
|
последняя новость: 18:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 мая 2026
|
04 мая 2026
|
последняя новость: 18:34
04 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Новый материал открывает путь к энергоэффективным вычислениям и глобальной экономии энергии

Исследования
время публикации: 04 мая 2026 г., 17:37 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 17:37
Новый материал открывает путь к энергоэффективным вычислениям и глобальной экономии энергии
AP Photo/Business Wire

Исследователи Университета Бар-Илан в коллаборации с международной командой разработали материал, который может стать основой энергоэффективных вычислений.

Современные кремниевые технологии практически достигли предела своей энергоэффективности. Ученые прогнозируют, что уже через пять-десять лет вычислительные устройства будут потреблять до трети всей вырабатываемой в мире энергии. Чтобы предотвратить этот кризис, физики и материаловеды обращаются к классу материалов, известных как мультиферроики.

Мультиферроики - это соединения, которые объединяют электрические и магнитные свойства. Эти соединения могут стать основой для производства нейроморфных чипов, которые одновременно служат и для вычислений, и для хранения данных, то есть работают по аналогии с синапсами и нейронами мозга. Поскольку в таких чипах нет необходимости в пересылке данных между памятью и процессорами возникает огромная экономия энергии.

До сих пор главной проблемой было создание мультиферроика, который при комнатной температуре сохранял бы и сильные электрические, и сильные магнитные свойства. Исследователи применили новый метод: они одновременно изменили химический состав и деформировали кристаллическую решетку. Смешав висмут-феррит с титанатом бария ученые вырастили структуру на специальной подложке. В результате намагниченность увеличилась в десять раз, а магнитоэлектрическая связь возросла в сто раз по сравнению с исходным материалом. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Полученные результаты показывают, что комбинирование химического состава и механической деформации - это мощный инструмент для создания нейроморфных элементов памяти и логики, которые будут работать с минимальными затратами энергии. Но необходимо решить проблему масштабирования - кремний очень дешевый материал по сравнению с мультиферроиками.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 29 апреля 2026

Израильские физики впервые продемонстрировали многоканальную квантовую связь
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 26 апреля 2026

Израильские физики создали "черную дыру" на лабораторном столе
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 23 апреля 2026

Математики доказали: правило "Шести рукопожатий" верно для любых социальных сетей