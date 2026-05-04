Подано обвинение против участников сети контрабанды оружия в ПА

Общая служба безопасности (ШАБАК), ЦАХАЛ и полиция сообщили о раскрытии крупной сети контрабанды оружия с восточной границы в Иудею и Самарию, на территорию Палестинской автономии.

По данным следствия, несколько месяцев назад, на основании разведданных ШАБАКа, силы ЦАХАЛа обнаружили и перехватили беспилотник, пересекший границу со стороны Иордании и перевозивший пистолеты.

В ходе расследования были задержаны четверо граждан Израиля, жители Негева, и житель Ятты (к югу от Хеврона, ПА). Двое подозреваемых были задержаны во время попытки контрабанды, при них нашли 10 пистолетов Glock 17 и 10 магазинов.

Следствие утверждает, что участники сети были причастны к нескольким переброскам с иорданской границы при помощи дронов: в Израиль были ввезены около 44 пистолетов, а в Иорданию переправлены около 120 кг гашиша. Кроме того, часть ввезенного оружия, включая винтовки M-16 и боеприпасы, была продана жителю ПА и затем распространена через него.

Прокуратура Южного округа подала против подозреваемых обвинительное заключение в окружной суд Беэр-Шевы.