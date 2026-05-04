"Вопросы безопасности": отменены очередные слушания по делам Нетаниягу

В очередной раз отменены показания премьер-министра Биньямина Нетаниягу по его уголовному делу, запланированные на сегодня, 4 мая. Об отмене было объявлено за несколько часов до начала заседания.

Журналист Амит Сегаль пишет, что причиной отмены стала "ситуация в сфере безопасности".

В ходатайстве, направленном в суд адвокатом премьер-министра Амитом Хададом, сказано, что причиной отмены сегодняшних показаний стало "заседание военно-политического кабинета и дополнительные консультации по вопросам безопасности, на которых Нетаниягу должен был присутствовать до глубокой ночи". Также сказано, что "сегодня Нетаниягу должен продолжить работу по военно-политическому графику, обстоятельства которого подробно изложены в запечатанном конверте, передаваемом суду", пишет Ynet.

Утром 4 мая США начали операцию "Проект Свобода" по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива.

В последние месяцы заседания с участием Нетаниягу неоднократно переносились или отменялись по просьбе главы правительства, в том числе из-за вопросов безопасности и срочных государственных дел.