Внимание, розыск: пропал 42-летний Борис Тальянский из Рамат-Гана

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 42-летний Борис Тальянский из Рамат-Гана. В последний раз его видели в торговом центре "Эвнат" в Петах-Тикве ("Каньон а-Гадоль"), и с тех пор от него не было вестей.

Приметы пропавшего полиция не приводит. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Бориса, просят позвонить в полицию по телефону 100.