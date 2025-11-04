Внимание, розыск: пропал 42-летний Борис Тальянский из Рамат-Гана
время публикации: 04 ноября 2025 г., 15:28 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 15:28
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 42-летний Борис Тальянский из Рамат-Гана. В последний раз его видели в торговом центре "Эвнат" в Петах-Тикве ("Каньон а-Гадоль"), и с тех пор от него не было вестей.
Приметы пропавшего полиция не приводит. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Бориса, просят позвонить в полицию по телефону 100.