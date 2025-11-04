Адвокат Итай Офир назначен на должность главного военного прокурора
Министр обороны Исраэль Кац принял решение назначить адвоката Итая Офира на должность главного военного прокурора. Назначение было сделано по рекомендации нечальника генерального штаба ЦАХАЛа Эяля Замира.
"Крайне важно именно в эти дни, когда тяжелые факты лишь открываются, как можно быстрее назначить нового главного военного прокурора извне системы. Это должен быть человек, который ни в чем не подозревается, и в состоянии провести восстановительные и очистительные работы, на основе принципов, во главе которых защита героически сражающихся в тяжелых условиях солдат ЦАХАЛа, и уже точно не инициирование и участие в кровавом навете", - заявил глава оборонного ведомства.
Адвокат Итай Офир был юридическим советником системы безопасности с 2017 по 2024 года. В 2022 году был избран одним из трех ведущих кандидатов на должность юридического советника правительства.
Журналист Амит Сегаль сообщил, что Итвй Офир был партнером в офисе, где работали юридический советник правительства Гали Баарав-Миарой и судья Верховного суда Иехиелем Кашером.