Водители иерусалимских автобусов пожаловались на 9 нападений за сутки
время публикации: 04 ноября 2025 г., 22:05 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 22:06
Объединение рабочих комитетов общественного транспорта сообщило, что за последние сутки в Иерусалиме было зафиксировано 9 насильственных инцидентов по отношению к водителям автобусов.
По словам главы транспортного подразделения профсоюзной организации "Коах ле-Овдим", в последние месяцы нападения на водителей с применением камней, петард и слезоточивого газа стали повседневной рутиной.
В связи с этим организация продвигает создание подразделение транспортной безопасности.