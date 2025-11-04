Водители иерусалимских автобусов пожаловались на 9 нападений за сутки

Объединение рабочих комитетов общественного транспорта сообщило, что за последние сутки в Иерусалиме было зафиксировано 9 насильственных инцидентов по отношению к водителям автобусов.

По словам главы транспортного подразделения профсоюзной организации "Коах ле-Овдим", в последние месяцы нападения на водителей с применением камней, петард и слезоточивого газа стали повседневной рутиной.

В связи с этим организация продвигает создание подразделение транспортной безопасности.