04 ноября 2025
04 ноября 2025
Израиль

Водители иерусалимских автобусов пожаловались на 9 нападений за сутки

Транспорт
Криминал
время публикации: 04 ноября 2025 г., 22:05 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 22:06
Yonatan Sindel/Flash90

Объединение рабочих комитетов общественного транспорта сообщило, что за последние сутки в Иерусалиме было зафиксировано 9 насильственных инцидентов по отношению к водителям автобусов.

По словам главы транспортного подразделения профсоюзной организации "Коах ле-Овдим", в последние месяцы нападения на водителей с применением камней, петард и слезоточивого газа стали повседневной рутиной.

В связи с этим организация продвигает создание подразделение транспортной безопасности.

Израиль
