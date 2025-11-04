x
04 ноября 2025
04 ноября 2025
04 ноября 2025
04 ноября 2025
Израиль

12-й телеканал: Яир Нетаниягу требует отменить назначение Итая Офира главным военным прокурором

ЦАХАЛ
Биньямин Нетаниягу
Назначения
время публикации: 04 ноября 2025 г., 21:41 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 21:41
Яир и Биньямин Нетаниягу
Aleksey Nikolskyi/Sputnik Kremlin Pool Photo via AP, File

По информации 12-го телеканала, Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, выступает против назначения адвоката Итая Офира главным военным прокурором.

Вскоре после того, как министр обороны Исраэль Кац объявил о своем решении, Яир Нетаниягу потребовал отменить назначение. Нетаниягу-младший заявляет, что это назначение произведено "из сердца юридической хунты". Он называет его "выпускником фонда Вакснера", кроме того, он долгие годы работал в одном офисе с юридической советницей правительства Гали Баарав-Миарой. Кроме того, он напомнил, что Айелет Шакед в бытность министром юстиции назначила жену Офира, Ронит Офир, судьей, и она выносила решения в пользу лидеров противников юридической реформы и "капланистов".

По информации "Мако", вечером 4 ноября Биньямин Нетаниягу встретился с Исраэлем Кацем на совещании по вопросам безопасности, и премьер-министр дал понять Кацу, что он недоволен тем, что о назначении Офира он узнал из прессы. Он также предупредил, что Кац должен советоваться с ним перед тем, как принимать подобные решение. Вместе с тем, премьер-министр считает кандидата на пост главного военного прокурора подходящим.

Ранее СМИ сообщили, что Кац назначил Итая Офира по рекомендации начальника генерального штаба ЦАХАЛа Эяля Замира.

Адвокат Итай Офир был юридическим советником системы безопасности с 2017 по 2024 года. В 2022 году был избран одним из трех ведущих кандидатов на должность юридического советника правительства.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
