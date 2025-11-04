x
04 ноября 2025
|
последняя новость: 20:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 ноября 2025
|
04 ноября 2025
|
последняя новость: 20:42
04 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В ДТП на 89-й трассе пострадали три человека, состояние одного из них тяжелое

ДТП
время публикации: 04 ноября 2025 г., 20:14 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 20:14
В ДТП на 89-й трассе пострадали три человека, состояние одного из них тяжелое
Пресс-служба МАДА

На 89-й трассе, в районе перекрестка Маалот, произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики "Маген Давид Адом" передают, что мотоциклист (примерно 40 лет) получил тяжелые травмы. Два человека, находившиеся в машине, пострадали легко.

Пострадавшие доставлены в больницу в Нагарии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 ноября 2025

В Бат-Яме в результате ДТП тяжело травмирован мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 ноября 2025

ДТП в Иерусалиме, травмированы два человека
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 ноября 2025

В Ришон ле-Ционе в ДТП погибла женщина