В ДТП на 89-й трассе пострадали три человека, состояние одного из них тяжелое

На 89-й трассе, в районе перекрестка Маалот, произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики "Маген Давид Адом" передают, что мотоциклист (примерно 40 лет) получил тяжелые травмы. Два человека, находившиеся в машине, пострадали легко.

Пострадавшие доставлены в больницу в Нагарии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.