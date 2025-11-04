В ДТП на 89-й трассе пострадали три человека, состояние одного из них тяжелое
время публикации: 04 ноября 2025 г., 20:14 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 20:14
На 89-й трассе, в районе перекрестка Маалот, произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики "Маген Давид Адом" передают, что мотоциклист (примерно 40 лет) получил тяжелые травмы. Два человека, находившиеся в машине, пострадали легко.
Пострадавшие доставлены в больницу в Нагарии.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
Ссылки по теме