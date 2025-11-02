В Ришон ле-Ционе в ДТП погибла женщина

На улице Абба Эвен в Ришон ле-Ционе мотоциклист сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что женщина (примерно 20 лет) скончалась от полученных травм на месте.

Мотоциклист (примерно 20 лет) в аварии получил травмы средней тяжести, он доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.